Украинскую журналистку Янину Соколовскую выгнали из студии пропагандистской российской передачи после того, как она обвинила Кремль в организации поджога Дома профсоюзов в Одессе, пишет «Обозреватель».

В результате инцидента, который произошел в начале мая 2014 года, погибли 48 человек, еще более 250 пострадали. «Смиритесь с фактами! По данным следствия, в Одессу зашел российский спецназ из Приднестровья», — заявила Соколовская о случившемся в эфире программы «Кто против» на телеканале «Россия 1».

Российская радиоведущая Анна Шафран попыталась пристыдить украинку за «запредельное по мерзости» заявление, однако журналистка продолжила настаивать на своем. После этого ведущий шоу Сергей Михеев удалил Соколовскую с эфира, показав ей красную карточку.

«Идите отсюда! До свидания!.. Вы свободны! Если бы это был кто-то другой, я бы вышвырнул его за шиворот. Свободны, все! Досвидос!» — разозлился ведущий.

Позже он объяснил, почему выгнал украинку.

«В моей программе она больше не появится. Она мне на фиг не нужна. Слова Соколовской об Одессе слились с её хамским поведением в единое целое, что показалось мне неприемлемым, и я её удалил», — сказал пропагандист.

Minval.az