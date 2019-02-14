Президент России Владимир Путин планирует вечером 14 февраля выйти на татами вместе со сборной России по дзюдо, сообщает Лента.ру, ссылаясь на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

«Он давно уже вместе с ними не тренировался», — сказал Песков.

В июле прошлого года в ходе общения с воспитанниками образовательного центра «Сириус» в Сочи президент называл свои любимые силовые приемы — бросок через спину и передняя подножка.

Отметим, что Путин занимается восточными единоборствами с 11 лет, имеет звания мастера спорта по дзюдо и самбо. В 2006 году он стал почетным президентом Европейского союза дзюдо, а в 2010 году получил диплом «Доктор в области дзюдо» южнокорейского университета Ёнин. Имеет черный пояс по карате.

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