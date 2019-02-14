В интернете появилось видео, на котором бывший замглавы правительства РФ Аркадий Дворкович, бывший министр сельского хозяйства и экс-губернатор Краснодарского края Александр Ткачев, бывшая пресс-секретарь Медведева Наталья Тимакова и бывшая шеф протокола Медведева Марина Ентальцева, распивая алкоголь, поют песню Надежды Кадышевой «Ах, судьба моя, судьба» на борту самолета. В какой-то момент Ткачев говорит тост: «За аграрное лобби».

Когда и при каких обстоятельствах это было снято — неизвестно.

Minval.az