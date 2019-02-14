Бывший вор в законе №1 Шакро Молодой, как сообщалось ранее, прошел по этапу и уже прибыл в колонию, где будет отбывать наказание. Эксперты полагают, что Захария Калашова (это настоящее имя авторитета) определили в одну из ИК Краснодарского края, чем расстроили его недоброжелателей в криминальном мире, информирует «Информинг».

Шакро на юге – это, по мнению знакомых с ситуацией людей, четко выверенный план ФСИН, нацеленный на изменение взглядов экстремистов, которые пребывают за решеткой. Конкуренты Шакро Молодого расстроены, поскольку влияние его клана на Кубани всегда было большим. Сохранилось оно и сейчас, хотя у Захария уже и нет титула вора №1.

В Краснодарском крае у Шакро есть свои ставленники и родственники — Давид Озманов по кличке Дато и Шалва Озманов по кличке Кусо. Следовательно, он и из-за решетки может влиять на процессы, что происходят на воле. Эдик Осетрина, он же Эдуард Асатрян, хотел, чтобы Шакро Молодого ФСИН упрятала куда-нибудь в Сибирь, чтобы он там оказался в полнейшей изоляции и утратил влияние.

У ФСИН свое видение ситуации, пишет издание «Росбалт» со ссылкой на свой источник. Ведомство собирается решить собственные проблемы, среди которых «распоясавшиеся» приверженцы радикального течения ислама.

«Они образуют свои группы, которые в некоторых колониях получаются весьма крупными, там постепенно происходят процессы, при которых именно данные заключенные начинают определять порядки в колониях», — цитирует издание слова своего собеседника.

Шакро может помочь переубедить их, ведь к человеку с таким титулом точно будут прислушиваться.

Minval.az