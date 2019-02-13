Центр «Досье» и The Guardian в совместном расследовании привели факты, позволяющие заподозрить Татьяну Навку — жену Дмитрия Пескова, пресс-секретаря Владимира Путина — в уклонении от уплаты налогов в США. Об этом пишет издание «Грани.ру».

До 2015 года, то есть до заключения брака с Песковым, Навка постоянно проживала в Соединенных Штатах и как резидент этой страны обязана была ежегодно представлять в Службу внутренних доходов США декларации со сведениями обо всех своих денежных поступлениях, в том числе зарубежных. Предполагается, что данные в декларациях указывались недостоверные.

В 2016-м Навка наняла финансового консультанта фирмы Protax Services Илью Быкова для проверки своего налогового статуса и продажи квартиры на Манхэттене.

Консультанты Protax Services предупреждали Навку, что за сокрытие международных банковских счетов ей грозят крупные штрафы. Как выяснило «Досье», в феврале 2014 года Навка открыла три счета в Banque Internationale à Luxembourg в Цюрихе и в тот же день зарегистрировала офшорную фирму на Британских Виргинских островах. Согласно американским нормам она должна была сообщить об этих счетах в своей декларации, однако, насколько известно, не сделала этого.

Стоимость квартиры на Манхэттене Protax Services оценила в 2,3 миллиона долларов, однако затем фирма снизила оценочную стоимость объекта до 2 миллионов. Из-за этого Навка и консультант Быков в июне 2016 года поссорились. Жена Пескова отказалась от сделок с двумя покупателями, тогда как Быков настаивал на скорейшей продаже квартиры. Он пояснял, что, если Служба внутренних доходов подаст иск о неуплате Навкой налогов, квартиру могут конфисковать.

При этом угроза конфискации, как утверждается, возникла еще в 2013-м. Тогда поручитель ипотечного кредита Deutsche Bank в Нью-Йорке обратился к коллекторам, обвинив Навку в невыполнении кредитных обязательств.

В итоге жена Пескова обратилась в другую аудиторскую фирму, выдав доверенность на заключение сделки своей подруге из штата Нью-Джерси Злате Дикой. В итоге прошлым летом квартира была продана лишь за 1,775 миллиона долларов.

Выяснилось также, что Навка и ее первый муж Александр Жулин не выплатили еще один ипотечный кредит в сумме 1,3 миллиона долларов, полученный в 2006 году под залог дома в Нью-Джерси. В январе нынешнего года объект перешел к банку в возмещение кредита, а также свыше 128 тысяч долларов налога на имущество, 100 тысяч страховых взносов и 20 тысяч по счетам за коммунальные услуги и иные расходы.

Таким образом, вплоть до прошлого месяца Навка и Жулин оставались собственниками дома. Однако еще 10 лет назад, в 2009-м, они в совместной декларации указывали, будто уже продали объект за 1,2 миллиона долларов.

Отмечается также, что, хотя Навка и Жулин официально развелись в июле 2010 года, они по меньшей мере до 2013-го заполняли совместные декларации как муж и жена: налоговые нормы США предусматривают для супружеских пар ряд льгот.

Minval.az