Президент Беларуси Александр Лукашенко и России Владимир Путин в среду, 13 февраля, во время перерыва в переговорах проехались по горнолыжной трассе в Сочи, сообщает ТАСС.

Переодевшись в лыжные костюмы, президенты вышли на склон, удивив своим появлением туристов, которые в это время тестировали горки. Горно-туристический центр не стали специально перекрывать.

Путин и Лукашенко попробовали два синих склона — «синие» B4 и D1, длиной около километра каждый.

Президент России положительно оценил один из горнолыжных склонов Сочи и предположил, что, возможно, в следующий раз даже попробует покататься на сноуборде.

Другие отдыхающие попросили Путина оценить качество склона. «Нормально», — ответил он. Один из туристов посетовал, что лидеры двух стран приехали в туристический центр уже во второй половине дня, так как, по его мнению, утром снег был лучше. «Утром мы поработали», — ответил Путин.

«На доске не пробовали?» — также поинтересовались у президента. «Нет, может быть в следующий раз. Лыжи благороднее», — сказал Путин.

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