Информацию о гибели военнослужащего контрактной службы Эдгара Григоряна в новогоднюю ночь не сообщали, но и не скрывали. Так на своей странице в Facebook пресс-секретарь министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян отреагировал на обвинение в сокрытии смерти военнослужащего.

Ереванский новостной сайт Tert.am сообщил, что в новогоднюю ночь от огнестрельного ранения погиб армянский военнослужащий контрактной службы Эдгар Григорян, однако Минобороны и Следственный комитет не публиковали информации об этом. По данным сайта, у погибшего трое несовершеннолетних детей.

«Инцидент не скрывается, просто мы не сообщили первыми. А это – разные вещи», – написал пресс-секретарь оборонного ведомства.

На вопрос пользователей, Минобороны вообще об этом не сообщало или ранее все же была информация, Ованнисян ответил: «Не сообщали».

В свою очередь замминистра обороны Габриэл Балаян заявил, что в ведомстве пока не знают всех обстоятельств инцидента. По его словам, ведется предварительное следствие, и есть необходимость в разъяснении некоторых деталей происшествия. Он также отметил, что о гибели военнослужащего не сообщалось, чтобы не мешать следствию.

Minval.az