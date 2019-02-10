Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал, что выдаст пулеметы белорусским биатлонисткам, которые неудачно выступили в эстафетной гонке на этапе Кубка мира в Канаде.

«Мы им купим и тысячу пар (лыж) и выберем лучшие. Главное, чтобы они бегали. И винтовки им дадим, пулеметы и гранатомет… Что угодно. Только, чтобы они занимались и бегали, и не позорили страну, как наши биатлонисты выступают в этом году. Это позор. Такого позора еще не было», — сказал президент, которого цитирует агентство «Белта».

Minval.az