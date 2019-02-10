Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в эфире телеканала «Россия-1» прокомментировал неудачные запуски космических ракет.

Он отметил, что техника «рано или поздно даёт сбой». По его словам, нет ни одного образца техники со стопроцентной надёжностью.

«Коэффициент надёжности техники равен, скажем, 99 и за запятой какие-то там ещё проценты. Но всё-таки эти проценты — это те случаи, которые рано или поздно происходят», — приводит его слова РИА Новости.

Также он отметил, что аварии происходят и с российской космической техникой, несмотря на её надёжность.

Он подчеркнул, что во время аварии ракеты «Союз» пилотируемый корабль «Союз-МС» спас экипаж на участке, где спасение ещё никогда не происходило. Рогозин добавил, что у других стран в подобных ситуациях гибли люди.

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