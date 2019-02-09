В Лос-Анджелесе появился бар, созданный специально для нелюбителей праздника всех влюбленных.

«BreakUp Bar — это альтернатива слишком большому количеству ужинов ко дню Святого Валентина», — говорит создатель бара.

По словам создателя, его бар высмеивает стереотипы праздника, где все кишит цветами, романтикой и розовым цветом. Бар придуман для того, чтобы люди могли избежать хаоса, творящегося во время празднования Дня святого Валентина.

В день всех влюбленных в BreakUp Bar показывают фильмы о расставании, предлагают написать анонимные записки своим бывшим партнерам на Стене разорванных отношений, сообщает ren.tv.

Minval.az