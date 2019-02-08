В результате конфликта между заключёнными колонии в Самаре пострадали 15 человек, они получили незначительные травмы. Об этом заявили в пресс-службе УФСИН по региону.

«В результате конфликта незначительные травмы (ссадины и ушибы) получили 15 осуждённых, медицинская помощь оказана на месте», — приводит ТАСС сообщение УФСИН. Указывается, что обстановка в исправительном учреждении стабилизирована, осуждённые находятся в локальных участках свои секторов.

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В Самаре вечером 8 февраля произошел пожар в исправительной колонии на Утевской улице. Об этом региональному интернет-изданию 63.ru сообщили очевидцы. При этом издания Baza и Mash без ссылки на источники информации пишут, что в колонии произошел бунт.

По словам очевидцев, в сторону колонии проехали несколько пожарных машин, а из колонии вывели сотрудников и заключенных. В управлении МЧС по региону 63.ru отказались прокомментировать эту информацию.

По информации издания Baza, речь идет о колонии №5. Пожар в ней, по данным издания, устроили заключенные, которые отказались выполнять распоряжения охраны — они подожгли матрацы в одном из помещении колонии. Сотрудники ФСИН потушить пожар не смогли и вызвали МЧС. Когда пожарные прибыли, их сначала отказывались пустить на территорию колонии. Также издание сообщило о драке двух групп осужденных. По его сведениям, в беспорядках участвовали более 300 заключенных.

Baza сообщает, что в результате пострадали 22 человека. О таком же количестве пострадавших и о бунте в колонии также пишет Mash. По его данным, администрация колонии «не смогла справиться своими силами». Причиной инцидента, по информации издания, стал «бытовой конфликт и отказ подчиняться сотрудникам ИК».

Позже ТАСС со ссылкой на Единую дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС) Самары сообщил, что вечером 8 февраля из исправительной колонии № 5 в Самаре поступили сообщения о беспорядках и пожаре. — В 21:10 (совпадает с бак,вр.) в ЕДДС поступил сигнал о беспорядках в ИК-5 и пожаре. Пожар потушен, пострадавших от огня нет, — говорится в сообщении.

Minval.az