Центральная избирательная комиссия в пятницу, 8 февраля, завершила регистрацию кандидатов для участия в выборах президента Украины 31 марта.
Как сообщает «Корреспондент», сегодня статус кандидатов получили выдвинутый партией Сила людей журналист Дмитрий Гнап и лидер партии Розумна сила Александр Соловьев.
При этом Соловьев повторно подавал документы для регистрации. Он учел замечания ЦИК к его предвыборной программе, в которой кандидат признавал существование самопровозглашенных так называемых «ДНР» и «ЛНР».
За регистрацию Соловьева проголосовали 10 членов ЦИК, 6 воздержались.
Таким образом, всего ЦИК зарегистрировала 44 кандидата в президенты Украины.
Отметим, документы на регистрацию кандидатами в президенты подал 91 человек.