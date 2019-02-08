Центральная избирательная комиссия в пятницу, 8 февраля, завершила регистрацию кандидатов для участия в выборах президента Украины 31 марта.

Как сообщает «Корреспондент», сегодня статус кандидатов получили выдвинутый партией Сила людей журналист Дмитрий Гнап и лидер партии Розумна сила Александр Соловьев.

При этом Соловьев повторно подавал документы для регистрации. Он учел замечания ЦИК к его предвыборной программе, в которой кандидат признавал существование самопровозглашенных так называемых «ДНР» и «ЛНР».

За регистрацию Соловьева проголосовали 10 членов ЦИК, 6 воздержались.

Таким образом, всего ЦИК зарегистрировала 44 кандидата в президенты Украины.

Отметим, документы на регистрацию кандидатами в президенты подал 91 человек.

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