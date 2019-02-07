Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков видит смысл жизни в созидании, а не в борьбе. Об этом сообщает ТАСС в среду, 5 февраля.

«Мне кажется, что смысл жизни в созидании, будь то идеи, идеологическое созидание, материальное созидание, культурное созидание, созидание чего-то осязаемого, духовного», — сказал представитель Кремля на форуме «Медиадень».

Он добавил, что ему не импонирует фраза утверждение, что жизнь — это борьба. По его словам, бороться нужно только «фрагментарно или там, где без этого нельзя».

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