Главная часть выступления президента Владимира Путина перед бизнесменами на форуме «Деловой России» обошлась без аплодисментов — хотя после важных слов о продлении амнистии капиталов президент сделал паузу, очевидно, ожидая овации. Не хлопали и на заявлении Путина о налоговом вычете для бизнеса. Зал оживился, только когда стали выступать сами предприниматели, пишет «Московский комсомолец».

С начала 2019 года почти все мероприятия президента и премьера проходят под эгидой нацпроектов. О намерениях внести посильный вклад в реализацию амбициозных целей уже отчитались аграрии, ученые, деятели культуры и даже производители лифтового оборудования.

Поскольку нацпроекты охватывают все основные сферы и направления деятельности, принять участие в их реализации придется всем. В этот вторник пришел черед предпринимателей. Но не «капитанов» крупного бизнеса, с которыми Владимир Путин успел провести разъяснительную работу до новогодних праздников, а основного костяка, состоящего из предпринимателей средней руки. В справке о «Деловой России», ежегодный форум который решил посетить президент, сообщалось, что эта общественная организация объединяет руководителей частных несырьевых компаний с численностью сотрудников более 1 млн человек.

Заглянув в глаза сидящим в зале бизнесменам, глава государства заявил, что не сомневается в их настрое работать над достижением общенациональных целей. «Российские предприниматели прекрасно понимают свою ответственность за будущее страны. А роль бизнеса в решении стратегических задач очень большая, если не сказать колоссальная», — подчеркнул он, добавив: чем больше в стране эффективных сильных компаний, тем устойчивее экономический рост. (Напомним, что к 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих экономик мира).

По словам ВВП, государство отдает себе отчет в том, что достижение этих амбициозных целей напрямую зависит от качества делового климата.

“Именно изъяны национальной юрисдикции, надо это признать, вынудили многих предпринимателей регистрировать свои активы за рубежом. Как вы знаете, до 1 марта 2019 года действует амнистия капиталов. И мы с коллегами считаем, что еще на один год как минимум, ее можно продлить», — заявил президент.

Правда, продлить не для всех, а для тех категорий граждан, которые «переводят свои деньги в Россию, а также регистрируют бизнес в районах с особыми правовыми условиями». Таких на данный момент два — остров Русский в Приморье и остров Октябрьский в Калининграде.

Кроме того, Путин пообещал на один год освободить от НДФЛ с прибыли владельцев иностранных компаний при условии, что они в 2019 году станут налоговыми резидентами РФ.

Президент, очевидно, считал, что только что сделал самые важные заявления дня и специально немного помолчал, чтобы дать возможность залу выразить свою благодарность. Однако народ, как говорил классик, безмолвствовал.

То ли проблема амнистии капиталов не слишком занимает представителей несырьевого бизнеса. То ли перспектива перевести дела с острова Кипр на остров Русский не показалась большинству особо привлекательной, хотя в правительстве второй этап амнистии (первый проходил в 2015-16 гг, когда информацию о наличии иностранных активов раскрыли всего 7 тыс человек) называют гораздо более успешным.

Впрочем, у ВВП были и другие инициативы, направленные на улучшение делового климата. Уже в который раз он заявил о намерении сделать госзакупки еще более прозрачными и открытыми: в частности, процедура отбора поставщика будет начинаться не менее, чем за полгода до самих торгов, чтобы у компаний было время основательно к ним подготовиться. Об этом, пояснил Путин, власти просили сами предприниматели.

Президент рассказал, что систему продвижения бренда «made in Russia», решено распространить не только на экспорт товаров, но и на экспорт услуг. «По предложению «Деловой России» такой подход будет отражен в законодательстве, включая условия налогообложения», — сказал он.

«И, конечно, важнейший ключевой вопрос — содействие внедрению инноваций и перевооружению производств. Прошу субъекты федерации активнее предоставлять бизнесу налоговый вычет на обновление основных фондов», — заявил Путин, отметив, что пока соответствующие решения приняты только в 10 регионах. А остальные всеми силами держаться за карман. «Понятно, что деньги бюджету нужны всегда, но нужно думать на перспективу», — поучал губернаторов ВВП.

Однако зал по непонятным на сей раз причинам по-прежнему безмолвствовал и оживился только тогда, когда микрофон перешел в руки самих предпринимателей.

Первую порцию аплодисментов сорвал участник форума, попросивший Путина легализовать электронную торговлю не только безрецептурными, но и рецептурными препаратами.

В качестве примера он привел своего дедушку 77 лет: ему ежедневно требуется большое количество лекарств, которые приходится отправлять на такси. А также жену с тремя часто болеющими детьми, также не имеющую возможности заказать медикаменты на дом.

Президент сказал, что у Минздрава есть на этот счёт определенные опасения, поэтому пока онлайн-продажи ограничатся безрецептурными препаратами. «Такой законопроект уже прошел первое чтение в Госдуме. Попросим депутатов, чтобы они ускорили его принятие», — пообещал он.

По просьбе другого участника форума Путин обещал обсудить еще один вопрос, препятствующий развитию электронной торговли — слишком высокие для ритейлеров комиссии банков за обслуживание платежных карт.

«3% — это конечно, слишком много. Получается квазиналог», — согласился ВВП, отметив, что в других странах аналогичные тарифы составляют 0,2%-0,3%.

Еще кто-то попросил смягчить въездной режим, чтобы дать толчок развитию туристического бизнеса. Однако, по словам Путина, тут много подводных камней: «мы живем в сложном мире», власти иностранных государств часто не разделяют восторги своих поданных, посетивших Россию. Кроме того, нужно учитывать позицию МВД и МИДа.

В общем, смягчения не будет. Максимум на что согласен президент — упростить саму процедуру с помощью электронных виз. Но когда их введут, пока не известно.

Подводя итоги форума Владимир Путин пообещал предпринимателям еще раз проанализировать выдвинутые ими предложения. «Некоторые из них войдут в послание федеральному собранию этого года» — заявил он.

Minval.az