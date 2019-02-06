О чем Сиявуш Новрузов сказал в интервью местным СМИ?

Депутат Милли Меджлиса Сиявуш Новрузов прокомментировал вопрос пенсий, а также соцсетей в Азербайджане. Весьма интересные тезисы озвучил в своем интервью изданию unikal.org С. Новрузов.

Так, на вопрос о том, что простая семья пенсионеров получает в среднем 350-360 манатов, и можно ли на эти деньги купить продукты, заплатить за коммунальные услуги и купить лекарства, Сиявуш Новрузов ответил:

— У каждого человека должен быть свой механизм жизни. У Рокфеллера свой уровень жизни, у меня — свой, у других людей — свой. Все хотят жить хорошо. Задача государства – обеспечить каждому гражданину достойную жизнь. Но должны быть приняты во внимание определенные условия. Кто-то всю жизнь работал в тяжелой промышленности, а кто-то работал на легкой работе, палец о палец не ударил. В итоге получает пенсию меньше первого. Неправильно винить в этом государство. Иными словами, есть и другая сторона этого вопроса.

Как мы все понимаем, сам господин Новрузов со своими коллегами по депутатскому корпусу всю жизнь таскал мешки в порту, раз пенсия депутатов намного превышает сумму пенсии, скажем, учителя или врача.

Далее последовало еще одно сакраментальное откровение г-на Новрузова:

— Конечно, трудно жить на одну пенсию. Иногда наши пенсии сравнивают с зарубежными. Там человек работает, копит деньги, а с выходом на пенсию начинает путешествовать. А у нас люди все свои силы и средства вкладывают в своих детей, семью. То есть, вкладывают инвестиции в свою семью, чтобы потом дети смотрели за ними. За границей, как детям исполняется 16-17 лет, родители отпускают их в «свободное плавание». Конечно, я бы хотел, чтобы каждый наш гражданин получал пенсию в 10 тысяч манатов, но не стоит отдаляться от реальности.

А реальность наших пенсионеров, господин Новрузов — от 150 до 220 манатов в месяц. Конечно же, мы представляем, что пенсии размером в 10 000 манатов порадовали бы, в первую очередь, не сколько среднестатистических граждан страны, сколько «слуг народа», тем более что они имеют привычку постоянно жаловаться на «маленькие зарплаты», и чуть ли не ежегодно «выбивают» надбавку. Растет зарплата – растет пенсия. Среднестатистический гражданин не может похвастать теми же умениями, а потому и помалкивает в тряпочку, пересчитывая в пенсионный день около банкомата «выслугу своих лет» и печально вздыхая от одной только мысли, что вся жизнь летит прямиком коту под хвост. Тут не то, что за границу (к ним, туда), тут в соседнем районе не особо-то и разгуляешься – с учетом растущей ежедневно дороговизны на товары и услуги.

Кроме того, удивило откровение г-н Новрузова насчет вклада родительских денег в детей, так как сам Г. Новрузов, являясь гражданином Азербайджана, а, соответственно, представителем нашего ментального общества с его многовековыми устоями в плане обеспечения детей, вдруг неожиданно делает такие странные заявления. Хотя, возможно, заработки г-на Новрузова (равно как и его многочисленной родни) позволяют путешествовать и с детьми, и без, даже средств полжизни на это дело откладывать не надо. Захотел – поехал. А так как в жизни работает принцип «Сытый голодного не уразумеет», то г-н Новрузов это лишний раз прекрасно доказал.

Кроме того, Сиявуш Новрузов прокомментировал вопрос оскорблений в соцсетях в Азербайджане. Он отметил, что когда что-то выходит в СМИ, то источник известен, а в соцсетях – нет.

— Есть ответственность за оскорбления. Если кто-то подвергается оскорблениям в соцсетях, то не может защитить свои права. На кого и в какой форме ему обращаться в суд? Это очень долгий процесс, необходимо найти другой путь. Не стоит закрывать соцсети, однако, надо выбрать такой путь, чтобы все было в порядке. Во-первых, эти люди должны понимать, что нельзя оскорблять других. В Милли Меджлисе есть депутаты, годящиеся им в деды, там представлены чьи-то учителя, чьи-то врачи. Надо обращать внимание на такие моменты. Если тебе кто-то не нравится, нельзя переходить на оскорбления. Если у кого-то есть разговор именно со мной, то пусть и разбирается со мной, почему оскорбляют весь Милли Меджлис? Причем они прячутся под разными именами. Раньше это называли доносом. Теперь эти люди занимаются доносительством в соцсетях.

Хоть в чем-то мы и согласны с г-ном Новрузовым, но все же не можем удержаться от критики: если в Милли Меджлисе сидят депутаты, годящиеся нам в деды, то пусть хотя бы уважают свой возраст и не высказываются в адрес народа в презрительно-оскорбительном тоне. И не обруганы будут. Кроме того, депутаты ММ уже сумели настолько дискредитировать себя, что при одном слове ДЕПУТАТ у народа начинается нервная дрожь и желание съязвить в адрес всего депутатского корпуса. Депутат – значит, виноват!

Что же касается ответственности за оскорбления в соцсетях, то в стенах ММ в 2018-м году уже прозвучало предложение ввести новый вид наказания к санкциям, предусмотренным статьями 147 (Клевета), 148 (Оскорбления) и 148-1 (клевета или оскорбления с фальшивых аккаунтов, профилей и имен пользователей в интернете) УК Азербайджана. В санкционный список этих статей предложено добавить наказание в виде лишения свободы сроком до 1 года.

Согласно действующему законодательству, по статье 147 за клевету, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации, интернете) предусмотрено взыскание штрафа в размере от 1000 до 1500 манатов, общественные работы на срок от 240 до 480 часов, исправительные работы сроком до 1 года, либо лишение свободы сроком до шести месяцев.

Статьей 148 предусмотрены аналогичные меры наказания. За нарушение статьи 148-1 УК Азербайджана предусмотрено взыскание штрафа в размере от 1000 до 2000 манатов, общественные работы на срок от 360 до 480 часов, исправительные работы до 2 лет, либо лишение свободы сроком до 1 года.

С наказанием народа (в случае выявления и привлечения обидчиков в соцсетях) все предельно ясно.

Тогда у нас такой вопрос: а будут ли наказывать депутатов, открыто оскорбляющих граждан Азербайджана с высоких трибун? Ведь перед Законом все равны – во всяком случае, именно так написано в верховном документе страны – Конституции АР. Но почему-то г-н Новрузов на этот счет скромно промолчал. А зря.

Яна Мадатова

Minval.az