Украинский лидер Пётр Порошенко рассказал, почему уровень благосостояния в Украине остаётся низким. Как заявил президент в эфире местных СМИ, в сложившейся ситуации во многом виновата Россия.

— В один миг Российская Федерация закрыла свои рынки для украинских товаров … Представьте себе, как в один день США закрывают рынки для товаров из Канады, как бы упала канадская экономика, — заявил он.

Порошенко также утверждает, что Москва рассчитывала на то, что в его стране остановится производство и миллионы граждан Украины помогут сменить власть. По словам лидера Украины, власти государства нашли выход — украинские товары вышли на европейский рынок.

Он добавил, что сейчас цифры демонстрируют, что в целом «худшее уже позади» и есть оптимистический прогноз на будущее.

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