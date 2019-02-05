Неизвестные атаковали могилу Карла Маркса на Хайгейтском кладбище в Лондоне, повредив монумент, посвящённый общественному деятелю. Об этом сообщает CNN.

Управляющие кладбищем отметили, что кто-то «будто напал на монумент с молотком». Там подчеркнули, что мемориал будет приведён в порядок «как можно скорее».

По словам Яна Дангавелла, главного исполнительного директора Фонда друзей кладбища Хайгейт, нападения на мемориал Маркса происходят регулярно, но не часто.

Худший эпизод был в 1970 году, когда мемориал попытались взорвать с помощью самодельной бомбы.

«Это такая глупая затея», — добавил Дангавелл.

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