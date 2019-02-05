В далеком 1924 году, в одном из районов северо-запада Азербайджана, Шамкире, было создано село под названием Шиштепе. Население его составили предположительно относящиеся к огузским афшарам племена тюркского происхождения Сары Ахмедлы, Парзадлы, Махарли, Мелекли, Насифли, Зиядлы, Халили, Машадылар, Намазалы, Джомартлы, Арыхлы, Баглар, Лолашлы и др., расположившиеся на высокогорьях Гарабулаг, Новчалы, а также территориях, называемых Гозлу дереси, Салимли. После установления советской власти они переместились ниже, в окрестности холма Шиштепе, расположенного на высоте 489 метров над уровнем моря. И хотя в советский период сельское население численностью около 6000 человек занималось скотоводством и земледелием, позже, уже ближе к концу прошлого века, имена выходцев из этого стали называться в числе крупных монополистов плодово-овощного бизнеса России. Об этом пишет сайт «Ахар.аз».

Впервые я услышал об этом селе в 1986 году. Был у меня сокурсник из этого села. От него я и узнал, что жители села занимают особые позиции на рынках России и Украины. Понятие «монополия», только-только входившее в лексикон многих из нас в ранние годы обретения независимости, оказывается, в тот период давно утвердилось на больших рынках крупных городов. И наши земляки уже тогда были основными импортерами плодоовощной продукции из Азербайджана на российские и украинские рынки. Правда, в то время я не особо понимал в этих вопросах, но было очевидно, что жители этого села были сравнительно богаче других, в том числе и среди нас самих.

Второй раз я услышал об этом селе в 90-х. Советский союз уже распался. Азербайджан жил в условиях войны, наблюдался экономический спад и политический хаос, а население было в унынии. Одни взялись за оружие, другие были в поисках хлеба насущного. Но и тогда жители этого села пытались держаться вместе и отстоять свое – кто-то тратил на это богатства, кто-то – поставил на кон собственную жизнь. Они потратили тогда немало средств на оружие и боеприпасы. Но были и те, кто подался на заработки. Благодаря им и узнал я многое об этой деревне. Оказывается, вся плодово-овощная экономика России была в руках выходцев из этого села…

Речь о селе Шиштепе и шиштепинцах, которых хорошо знают в самых высших кругах России, причем только с положительной стороны. Это за счет их труда, способностей и их единства в селе не осталось не только бедных, но и нуждающихся. Благодаря вызывающему зависть единству сформировался особый, присущий этому селу, порядок, были построены дороги, благоустроены улицы, заложены парки. И самое важное – в село была проведена вода. «Akhmed fruit company», выплачивающая российской экономике миллионные налоги, возвела в селе мечеть. На средства бизнесменов, которые родом из этого села, было построено здание большой школы. Именно это единство косвенно оказало влияние на улучшение экономического положения населения всего Шамкира. И именно за счет этого единства по сей день в Азербайджан из России поступают миллиарды иностранной валюты, которые оказывают влияние на экономику не только Шамкира, но и других районов.

Но укрепление позиций шиштепинцев в России происходило совсем не так легко, как я это описываю. Они пришли к этому, преодолевая неимоверные трудности. Невероятно тяжелые дни сменяли друг друга. Единство было достигнуто ценой преодоления проблем с криминалом и криминализированными правоохранительными органами. В те дни деньги и богатство были на последнем плане. В те тяжелые времена им помогало то, что они были выходцами из одного села, одного края. Они не сломались, преодолели опасности, возвысились потому, что держались всегда вместе. Это единство, кроме восхищения, естественно, также вызывало и зависть, а некоторым – даже мешало. Поэтому периодически были попытки подорвать его. Так продолжалось до тех пор, пока…

… В 2015 году была задержана группа предпринимателей – Новруз Мамедов, Эльвин Ахмедов, Исраил Ибадуллаев, Мубариз Мамедов, Эльдар Гасымов. Эти выходцы из села Шиштепе Шамкирского района обвинялись по статьям «преднамеренное нанесение тяжелого вреда здоровью», «похищение людей», «вымогательство денег путем угроз» и пр. Это и положило начало попыткам нарушить известное единство шиштепинцев. Можно сказать, что это удалось коррумпированным сотрудникам правоохранительных органов Санкт-Петербурга.

Так, одного из задержанных – Гасымова Эльдара Умуд оглу – оклеветали и в обмен на свободу потребовали от него оговорить своих земляков. Похоже, Эльдар Гасымов не только спасает свою шкуру за счет отправления «подельников» за решетку, но и начинает сотрудничать с федералами. Иначе он бы не участвовал в кампании по очернению людей, с которыми дружил на протяжении 25 лет, своих односельчан и, наконец, шиштепинцев. И не привлек бы к этой кампании других предпринимателей из Шиштепе — братьев Халиловых….

Из Питера одна за другой начинают поступать новости, которые становятся все мрачнее и мрачнее. В одном из этих сообщений говорилось даже о том, что при подстрекательстве Эльдара Гасымова братья Халиловы совершили неимоверно постыдные действия в отношении даже своего кума (кирве) Эльбруса Мамедова и другого шамкирского бизнесмена Эльчина Ахмедова. Из информации следовало, что братья Халиловы – Вейис (Фамиль), Намик и Новруз – под предводительством Эльдара Гасымова написали необоснованные доносы в правоохранительные органы Санкт-Петербурга на своего кума Эльбруса Мамедова и Эльчина Ахмедова.

Кто такие эти Халиловы?

Халиловы – выходцы из села Шиштепе Шамкирского района, на протяжении долгих лет занимались плодоовощным бизнесом в Санкт-Петербурге. Их финансовое положение в 2015 году резко ухудшилось. Кроме того, в 2015 году их имена упоминались в уголовном деле группы предпринимателей – Новруза Мамедова, Эльвина Ахмедова, Исраила Ибадуллаева, Мубариза Мамедова, Эльдара Гасымова — в связи с разбойным нападением. И чтобы избежать обвинения они пошли на сотрудничество с правоохранительными органами, а остальные члены группы получили тюремные сроки. Братья Халиловы дали согласие написать жалобы на Эльбруса Мамедова и Эльчина Ахмедова, и тем самым, как и Эльдар Гасымов, начали «стучать» федералам. Они выдвинули против Мамедова и Ахмедова необоснованные претензии и потребовали от них крупную сумму денег, стараясь улучшить свое материальное положение. Эльчин Ахмедов, о деяниях, совершенных против него, рассказывал в периодической прессе следующее:

«В начале 2016 года старейшины Шиштепе созвали большой совет. На собрание уважаемых людей пригласили и меня. Обсуждение началось. В результате все сошлись во мнении, что в этом деле нет вины Эльчина и его менеджера. Когда отец Халиловых удостоверился, что мы не виноваты, он попросил нас помочь его сыновьям. У меня всегда были хорошие отношения с выходцами из этого села, хотя я сам не из Шиштепе, но мы все же земляки. Я помог им суммой в размере 250 000 долларов. Другой бизнесмен, их кум Эльбрус, которого они оболгали, дал 200 тысяч долларов. Они пожали нам руки. Эта ситуация зафиксирована в уголовном деле».

В 2018 году один из братьев Халиловых снова клевещет на Эльчина Ахмедова. Таким образом, Следственный комитет Санкт-Петербурга заочно возбуждает уголовное дело в отношении одного из лидеров среди импортеров овощей и фруктов в Россию по факту, якобы имевшему место три года назад, и объявляет его в розыск.

После жалоб Эльчина Ахмедова президенту России, в Генеральную прокуратуру России, дело расследуется в Москве, надуманное уголовное дело прекращается и выносится справедливое решение. Еще раз подтверждается, что преступление, которое якобы является основанием для розыска в отношении Эльчина Ахмедова, вовсе не имело место. После вмешательства Москвы и такого решения следствия Новруз Халилов приезжает в Азербайджан, вернее, известные персоны в правоохранительных органах Санкт-Петербурга советуют ему бежать из города, поскольку его ждал допрос в рамках следствия, которое велось в Москве. Петербургские следователи опасались, что не побрезговавший оклеветать своих земляков Новруз Халилов, сдаст и их.

Информированные шиштепинцы говорят, что Следственный комитет Санкт-Петербурга осуществляет все свои грязные дела через жителя Шиштепе Шахмалыева Дурала. Этот человек знает практически все о бизнесе шиштепинцев на фруктовых рынках и предоставляет нужную информацию в нужные места. Занимающиеся этим делом лица почти каждый день собираются в ресторане Эльдара Гасымова «Зейтун» в районе Купчино Санкт-Петербурга и обмениваются информацией. Одним словом, в этом ресторане «шьют дела» не только шиштепинцам, но и ряду бизнесменов из Азербайджана. И первым, кто доводит информацию до этих лиц и предлагает им уладить вопрос при помощи определенной денежной суммы, является Дурал Шахмалыев. В случае же несогласия «клиента» в дело «включаются» правоохранительные органы. Как-то так…

Другой ужасающий инцидент, связанный с шиштепинцами, происходит в Баку. На одном из судебных процессов в ноябре 2016 года расследовался эпизод о жертвах организованной группировки, сформировавшейся в ликвидированном Министерстве Национальной Безопасности (МНБ), которыми были предприниматели из Шиштепе. Выяснилось, что владельца кампании «Akhmed Fruit Co», которая контролирует большую часть плодоовощного рынка в Санкт-Петербурге и снабжение этого города овощами и фруктами, Айдына Мусаева оклеветали и похитили с подачи его же земляков.

«Akhmed Fruit Company» занималась импортом на российский рынок овощей и фруктов не только из Азербайджана, но и из европейских стран, Африки, Южной Америки. Мусаев был признан пострадавшим по уголовному делу генерала МНБ Акифа Човдарова и его людей. Стало известно, что 4 октября 2015 года бизнесмен прилетел из Парижа в Баку навестить своих родственников. А.Мусаев был задержан в международном аэропорту Баку и в наручниках доставлен в здание МНБ. Сотрудник управления Човдарова, майор МНБ Акиф Алиев угрозами получил от бизнесмена 300 тысяч манатов, отпустив его лишь после этого. Правда, потом, после разоблачения Човдарова и его подельников, Акиф Алиев вернул 75 тысяч манатов, но по единству шиштепинцев был нанесен непоправимый моральный ущерб. От такого удара им трудно будет оправиться. В этом деле деньги требовались не от одного, а от нескольких лиц. В этом признался сам Вейис (Фамил), который утверждал, что Акиф Човдаров его дядя («дайы»). Позже выяснилось, что донос на бизнесмена написал его же земляк.

Это было не первым и не последним «приключением» шиштепинцев в Азербайджане. По словам жителей села, Халилов Вейис (Фамиль) сотрудничал и с МНБ Азербайджана. Теперь выясняется, что в Шиштепе не было такого жителя, которого бы бывшие сотрудники МНБ «не загнали в ловушку» при помощи Вейиса…

…Начало ли это или конец?

Мы начали повествование об этой удивительной истории, как сказание – «В некотором царстве, в некотором государстве…». Потому что, кому не расскажи, не поверит.. Хотелось бы и нам, чтобы все это действительно оказалось сказкой. И, как в сказке, можно было повернуть время вспять и вернуться в начало 2015 года. Вот бы шиштепинцы, как и раньше, шли на поминки односельчан с глубокой скорбью, а на свадьбы – с радостью на душе. Но, к сожалению, благодаря этим событиям сейчас и в Санкт-Петербурге, и в самом Шиштепе, односельчане пребывают в состоянии глубокого конфликта и противостояния друг с другом. Шиштепинцы уже поняли сущность этих людей, и не зовут на свои свадьбы Эльдара Умуд оглу Гасымова, Дурала Шахмалиева, Новруза, Вейиса, Намика Халиловых, избегают с ними встреч.

Интересно, задумываются ли о своем будущем люди, которые предпочли чести и достоинству подлость и безнравственность? Разве не знают они, что их репутация уже подмочена навеки и их подлые деяния будут висеть как «дамоклов меч» над головами их потомков до седьмого колена? Как вообще можно было поставить под угрозу будущее целого рода ради денег? Кто теперь отдаст свою дочь за представителя этого рода? Кто захочет породниться с ними?! Разве можно мерить все деньгами? Эти люди забыли об одном: «деньги решают многое, но не все».

Итак, наше повествование не сказка, а быль… И завершилось оно не как в сказке, «по щучьему велению, по моему хотению», и не упали с неба три яблока на счастье… Для оптимистического завершения этой не совсем благостной истории нужно примирить жителей этого некогда известного своим единством села, и нужен им в этом деле аксакал, который укажет им верный путь, вернет заблудших на дорогу истины. Иначе шиштепинские матери будут рассказывать своим детям не историю предков, достойно проживших свою жизнь, а только сказки… И начинаться эти сказания будут так: Жили – были в селе Шиштепе…

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