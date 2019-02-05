Лидер партии «Батьковщина» Юлия Тимошенко обвинила действующего президента Украины Петра Порошенко в подкупе избирателей. Экс-премьер страны потребовала от главы МВД Арсена Авакова начать расследование.

— Президент создаёт сеть в стране и раздаёт по тысяче гривен людям за голос. Это уже известно всем, и вы не переложите ответственность на «Батьковщину», которая такими вещами не занимается, — заявила политик на согласительном совете в Верховной раде, пишет «Лайф».

По словам Тимошенко, речь идёт о «подкупе Петром Порошенко и штабом, который возглавляет Березенко, сотен тысяч людей». Лидер «Батьковщины» также уличила конкурента по президентской гонке в том, что он тайно увеличил в реестре количество избирателей на миллион человек. Она потребовала перепроверить документ и убрать оттуда «мёртвые души».

Политик подчеркнула, что на этом махинации Порошенко не закончатся — «он хочет вбросить бюллетени, которых он планирует напечатать больше, чем нужно сегодня для страны».

Minval.az