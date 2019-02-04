Мадридский «Реал» предложит полузащитнику клуба Луке Модричуобновленный контракт.

По информации AS, президент «сливочных» Флорентино Перес уже заявил подчиненным о том, что необходимо продлить соглашение с хавбеком сборной Хорватии на один или два сезона.

Нынешний договор истекает в июне 2020 года, к этому времени обладателю «Золотого мяча» будет 34 года. Однако работники «королевского клуба» не считают, что возраст помешает спортсмену хорошо выступать в матчах.

Новый контракт подразумевает увеличение зарплаты Модрича, которая сделает его одним из самых высокооплачиваемых футболистов мадридской команды.

Напомним, что полузащитник перешел в стан «Реала» в 2012 году и провел за «сливочных» 287 встреч, оформив 16 голов и исполнив 44 голевые передачи.

Minval.az