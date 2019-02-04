Россия не будет вмешиваться во внутренние дела Китая по вопросу о заключении мусульман в лагеря политического перевоспитания. Такое заявление сделал министр иностранных дел Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Я не знаю об этом. Я буквально недавно читал, что Соединенные Штаты этот вопрос активно ставят, в том числе через свое посольство в Пекине. Мы не вмешиваемся во внутренние дела других стран и не пытаемся искать проблемы в наших отношениях», — сказал он.

Глава ведомства также отметил, что знает, как остро в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая (СУАР) стоит проблема «противодействия терроризму». «Знаем, что не одна сотня, а может быть, и не одна тысяча экстремистов из этого региона Китая воюет в рядах ИГ, – заявил глава российского МИД. – Ищут удачи на Ближнем Востоке, а по мере того, как их оттуда выгоняют, как их там бьют, остатки этих банд пытаются проникнуть обратно в свои страны либо в третьи государства. Конечно же, очень важно пресекать подобного рода путешествия».

Minval.az