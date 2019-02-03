Две родственницы президента Грузии Саломе Зурабишвили стали сотрудницами администрации главы государства, сообщает телеканал Рустави 2.

Как утверждается, на должности советников президента назначили Нану Кашия – падчерицу Зурабишвили, дочь ее покойного супруга Жанри Кашия от первого брака, а также племянницу мужа Кетеван Микадзе.

Источники Рустави 2 сообщили, что Кашия и Микадзе приняли на работу без конкурса.

В администрации Зурабишвили подтверждают, что обе действительно являются их сотрудницами, однако занимают позиции консультантов, а не советников. Кроме того, заявляется, что и Кашия, и Микадзе — высококвалифицированные кадры.

«На позицию консультанта, которая является одной из самых низких ступеней в администрации президента, Нана Кашия перешла из представительства Грузии в Евросоюзе, где 24 года она работала в политическом отделении по постоянному контракту и на гораздо более высокооплачиваемой должности. Она владеет четырьмя языками и является одним из самых высококвалифицированных кадров», — сказала пресс-спикер президента Грузии Хатия Моисцрапишвили в комментарии тбилисскому изданию Нетгазети.

Что касается Кетеван Микадзе, по словам Моисцрапишвили, в прошлом она работала в Лотерейной компания Грузии. На какой именно позиции, пресс-спикер главы государства не уточнила. Лотерейная компания Грузии прекратила свое существование в сентябре 2017 года. Компания не смогла выполнить обязательств, взятых перед правительством страны.

Моисцрапишвили говорит, что с Микадзе и Кашия заключили двухмесячный контракт, по истечению которого они обязаны будут пройти конкурс для продолжения работы.

Minval.az