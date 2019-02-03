Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» выступил с заявлением относительно опроса по поводу травмы бразильского форварда клуба Неймара.

В пресс-службе ПСЖ отметили, что, исходя из результатов опроса, «эффектная игра Неймара и дальше будет восприниматься болельщиками как провокация», и, следовательно, именно этим они оправдывают грубые действия соперников, приводящие к травмам.

«Если продолжить логическую цепочку, получается, что Пеле, Джордж Бест, Йохан Кройф, Марадона, Роналдо и другие великие игроки также позволяли себе «слишком много» на поле», — говорится в заявлении, текст которого цитирует RT.

В клубе призвали прекратить проводить подобные исследования, так как это может привести к оттоку известных и талантливых футболистов из чемпионата Франции.

Minval.az