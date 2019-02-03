В Тбилиси перед административным зданием Тбилисского государственного медицинского университета открыли семиметровый Монумент счастья, с изображением солнца как символа силы, движущей всем живым на Земле.

В середине монумента написано слово «счастье» на грузинском и английском языках. Монумент создал скульптор Леван Вардосанидзе, а идея установления такой скульптуры принадлежит профессору, врачу-гинекологу Арсену Гвенетадзе. Он, как один из выпускников медицинского университета, передал монумент учебному заведению в подарок.

«Цель заключается в том, чтобы люди нашли в себе счастье, ведь его нельзя купить, подарить, им можно только поделиться. Эта идея у меня появилась летом 2017 года в Швейцарии, в доме-музее Чарли Чаплина. Я понял, что мой народ нуждается в счастье, нужно, чтобы мы делились им друг с другом, и, вернувшись, я сразу начал думать о создании такой скульптуры», — цитирует «Спутник» Гвенетадзе.

На монументе изображены пять континентов мира в пяти олимпийских цветах: голубом, желтом, черном, зеленом и красном. На монументе можно увидеть пять слов – рождение, образование, продвижение, успех, счастье.

«Это тоже символично потому, что в Тбилисском государственном медицинском университете учатся студенты с пяти континентов мира, из 69 стран мира, включая Грузию. Я верю, что этот памятник, установленный перед административным зданием медицинского университета на одной из главных улиц города, на проспекте Важа Пшавела, станет памятником признания и любви и принесет много счастья нашим гражданам, студентам», — заявил ректор университета Зураб Вадачкория.

Открытие таких же монументов запланировано и в других странах, которые поддержали идею грузинского врача. На открытии монумента в Тбилиси присутствовали гости из Италии, России, Германии, Польши, Литвы, Украины, Венгрии, Израиля.

Гвенетадзе во время открытия монумента сообщил и о создании «Академии счастья».

«Прийти в академию и втянуть в себя счастье смогут все — и маленькие, и большие. Пока это не будет учреждением, где в одном здании будут учить чему-то. На данный момент — это не коммерция, это объединение людей, которые загорелись идеей создания такой академии. В какой форме, какими лекциями, свободными или для школ и университетов, над этим сейчас начинается работа», — отметил Гвенетадзе.

Minval.az