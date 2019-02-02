Генпрокуратура России намерена провести масштабную проверку уголовного дела о гибели туристической группы Игоря Дятлова на Урале в 1959 году. Об этом в пятницу, 1 февраля, сообщается на сайте ведомства.

По словам официального представителя ведомства Александра Куренного, сотрудники Генпрокуратуры намерены установить одну из 75 существующих версий произошедшего, которая подтверждалась бы достоверными доказательствами. В ближайшее время на перевал Дятлова намерены вылететь сотрудники прокуратуры Свердловской области.

В январе 2016 года туристы обнаружили тело неизвестного в районе перевала Дятлова. Позднее было установлено, что погибший — 47-летний мужчина из Челябинской области, который проживал отшельником неподалеку от перевала с лета 2014 года. Причиной его смерти было переохлаждение.

Перевал назван в память о туристической группе под руководством Игоря Дятлова, погибшей зимой 1959 года на Северном Урале. По версии следствия, смерть девяти советских лыжных туристов была вызвана «стихийной силой, преодолеть которую люди были не в состоянии». Выдвигались разные версии произошедшего, в частности испытание радиоактивного оружия и контакт с инопланетными существами.

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