Похищенную картину Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» вернули в Третьяковскую галерею, она снова стала частью экспозиции. Однако посетителей просят не задерживаться около нее надолго. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на главного хранителя галереи Татьяну Городкову.

Местоположение картины изменили: теперь она находится на третьем этаже. «Это место, как нам сейчас кажется, очень подходит для произведения — перед картиной может находиться много людей. Мы просим наших посетителей по возможности не очень долго задерживаться перед картиной», — рассказала хранитель.

Полотно было похищено из музея 27 января на глазах у посетителей. Злоумышленник снял картину со стены и скрылся. Свидетели преступления приняли вора за работника музея. На следующий день мужчину задержали, а 30 января полиция передала картину представителям Русского музея и Третьяковской галереи.

Minval.az