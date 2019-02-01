Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил уделять больше внимания трудовой подготовке в школах. Об этом в пятницу, 1 февраля, сообщает информагентство «БелТА».

«Я не знаю, как они женятся. Почему их жены выгоняют из дома и семьи рушатся? Да потому что ничего делать не умеют! Он лампочку не может в люстру завернуть, элементарно починить чайник или кофеварку», — посетовал Лукашенко, говоря о молодых людях.

По его словам, они не знают о таких инструментах, как рубанок, фуганок, стамеска, долото, молоток и топор, и не знают, как ими работать. Он сказал, что раньше этому учили в школе, а сейчас на это «забили». Подготовка девочек к взрослой жизни его также не устраивает. «Почему девчонка не знает, как поджарить яичницу, не может пришить пуговицу?» — спросил Лукашенко.

Глава государства уверен, что именно трудовое обучение в старших классах прививает школьникам профессиональные навыки, а также готовит их к различным ситуациям в быту, в то время как нынешнее поколение с ними едва справляется. Помимо этого, он также обратил внимание на проблемы с физвоспитанием в школах, отметив, что детей следует приобщать к здоровому образу жизни и обучать их различным видам спорта.

Minval.az