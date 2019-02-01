Владельцы дома в селе Басмановское Свердловской области, в котором родился первый президент России Борис Ельцин, предложили местным жителям разобрать его на дрова. Об этом в пятницу, 1 февраля, сообщает URA.RU.

«Недавно хозяева дома прислали письмо. Они написали, что дом им не нужен, восстанавливать его не будут», — сообщили в управе села Басмановское.

Дом серьезно пострадал от пожара 26 января 2018 года, незадолго до дня рождения Ельцина, которое приходится на 1 февраля. Возгорание, предположительно, возникло из-за неисправной печи, оставленной без присмотра.

Во время пожара хозяева находились в другом городе. Дом они оставили на попечение соседу, который постоянно топил там печь для сохранности водопроводных труб. Мужчина заметил дым, когда рано утром зашел проверить здание, и сразу же позвонил пожарным. Однако ко времени их приезда дом уже сильно выгорел, кроме того, там взорвался баллон газа.

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