На совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель в Германии премьер-министр страны-агрессора – Армении Никол Пашинян напомнил одно из своих заявлений о том, что «любой вариант решения конфликта должен быть приемлемым для народов Армении, Карабаха и Азербайджана».

«Я надеялся, что такое же заявление последует и из Азербайджана о том, что решение конфликта должно быть приемлемо для народов Карабаха и Армении. К сожалению, мы подобного не услышали. История этого заявления отражает всю ситуацию в переговорном процессе. И пока таких заявлений нет из Азербайджана, то мы, к сожалению, не можем иметь больших надежд, что продвинемся вперед», — цитирует его слова портал «Айсор.ам».

По его словам, Армения привержена исключительно «мирному» решению карабахского конфликта.

«Но хочу зафиксировать, что я, как премьер-министр Армении, могу вести переговоры только от имени Армении, но не от имени Нагорного Карабаха», — вновь повторил Н.Пашинян.

Minval.az