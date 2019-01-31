В одном из жилых домов в центре Тбилиси в результате утечки газа скончались семь человек, сообщают в четверг грузинские СМИ.

Трагедия произошла на проспекте Кетеван Цамебули в доме, где был смонтирован кустарный водонагреватель, отмечается в сообщении.

«Скончались несколько человек. Ведется установление личностей. В связи со случившимся МВД позднее распространит дополнительную информацию», — заявили со своей стороны в министерстве.

По информации представителей компании «Казтрансгаз», в съемной квартире жили рабочие-мигранты, которые работали на одной из тбилисских строек. Представители компании не раз просили жильцов сменить неисправную газовую печку, а несколько дней назад им была прекращена подача газа, но они незаконно вновь подключились к газовой трубе.

Minval.az