Депутаты сената (верхней палаты) парламента Казахстана в ходе пленарного заседания в четверг одобрили ратификацию конвенции о правовом статусе Каспийского моря, передает РИА Новости.

В казахстанском Актау 12 августа 2018 года прошла встреча лидеров России, Азербайджана, Казахстана, Туркмении и Ирана. По ее итогам была подписана конвенция о правовом статусе Каспия, работа над которой велась более 20 лет. Депутаты мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана рассмотрели и одобрили ратификацию конвенции о правовом статусе Каспийского моря в конце декабря 2018 года. Сообщалось, что целью конвенции является определение и регулирование прав и обязательств сторон в отношении использования Каспийского моря, включая его воды, дно, недра, природные ресурсы и воздушное пространство над морем.

Конвенцией устанавливаются принципы деятельности сторон на Каспийском море, основные из которых: уважение суверенитета, территориальной целостности, независимости, суверенного равенства государств, неприменения силы или угрозы силой, взаимного уважения, сотрудничества, невмешательства во внутренние дела друг друга. Предусматриваются также принципы использования Каспийского моря в мирных целях, превращения его в зону мира, добрососедства, дружбы и сотрудничества, решения всех вопросов мирными средствами.

В соответствии с документом стороны осуществляют деятельность в Каспийском море в целях судоходства, промысла, использования и охраны водных биологических ресурсов, разведки и разработки ресурсов его дна и недр, а также иные виды деятельности в соответствии с конвенцией, совместимыми с ней отдельными соглашениями сторон и их национальным законодательством. Акватория Каспийского моря разграничивается на внутренние воды; территориальные воды, не превышающие по ширине 15 морских миль, отмеряемых от исходных линий; рыболовные зоны шириной 10 морских миль, прилегающие к территориальным водам; общее водное пространство.

Каждая сторона в своей рыболовной зоне обладает исключительным правом на осуществление промысла водных биологических ресурсов. Каждая сторона также предоставляет судам под флагами других сторон, осуществляющих перевозку грузов, пассажиров и багажа, буксировку, а также спасательные операции такое же обращение, какое она предоставляет таким национальным судам в отношении свободного доступа в свои порты на Каспии, их использования для погрузки и выгрузки грузов, посадки и высадки пассажиров, уплаты корабельных и других портовых сборов и использования услуг, предназначенных для судоходства и осуществления обычных коммерческих операций.

В конвенции стороны установили, что могут прокладывать подводные кабели и трубопроводы по дну Каспийского моря, а также обязуются защищать и сохранять экологическую систему Каспийского моря и все ее компоненты. Законопроект направляется на подпись президенту Казахстана.

Minval.az