Армения закупила у России многоцелевые истребители Су-30СМ.

Об этом сообщили в Минобороны Армении в ответ на запрос Sputnik Армения.

«Республика Армения подписала соответствующую сделку по приобретению российских самолетов Су-30 СМ», — говорится в сообщении.

О количестве самолетов и сумме сделки в Минобороны не ответили, сославшись на секретные данные. Часть информации, по сообщению ведомства, будет опубликована на соответствующих этапах реализации сделки.

В сообщении также отмечается, что процесс приобретения вооружений в рамках ранее выделенного российского кредита в 100 миллионов долларов находится на стадии реализации.

Су-30СМ – многоцелевой истребитель российского производства. Благодаря своим техническим и летным характеристикам Су-30СМ относится к поколению 4++. Главная задача этой машины – завоевание господства в воздушном пространстве. Он способен выполнять поставленные задачи вне зависимости от погодных условий и времени суток. Кроме воздушных целей, он может эффективно поражать наземные объекты, а также проводить разведку и передавать данные о предполагаемых целях другим самолетам группы.

Minval.az