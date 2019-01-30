В ОДКБ заинтересованы в том, чтобы решить вопрос с назначением нового генсека без ущерба для организации, решение будет найдено, заявил во вторник в Ереване заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин.

«Согласование этого вопроса идет непросто, но все государства-члены ОДКБ заинтересованы в том, чтобы решить вопрос таким образом, чтобы не создавать ущерба для организации, избежать негативных прецедентов. Думаю, что решение будет найдено», — цитирует «Интерфакс» слова Г.Карасина, сказанные журналистам в Ереване в среду.

Minval.az