Встретившийся в Москве с председателем Управления мусульман Кавказа шейхульисламом гаджи Аллахшукюром Пашазаде Патриарх Московский и всея Руси Кирилл с сожалением отметил, что решение карабахского вопроса зависит не от религиозных лидеров.

Как сообщает Report, по его словам, если бы вопрос зависел от религиозных лидеров, давно бы разрешился: «Я бы хотел поговорить о соглашении, достигнутом в карабахском вопросе. Отсутствие войны – уже результат. По соглашению между религиозными лидерами, договоренность о неразрушении мест выполнения религиозных обрядов и уважительное к ним отношение в конфликтной зоне является успехом. Если бы в карабахском вопросе все зависело от религиозных лидеров, мы бы решили этот вопрос. Мы верим, что настанет время, и этот сложный вопрос разрешится», — сказал Патриарх всея Руси.

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