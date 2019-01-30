Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев призвал министров сделать выбор в пользу костюмов, которые сшиты в республике, а не зарубежными производителями.

«Одежда, самая простая одежда. Все у нас привозится из-за рубежа. Ладно модницы, есть модники, им подавай Шанель и так далее, но простой народ? Вчера на встрече молодежи на выставке мне показали отличные костюмы и отличную обувь. Просто не обращаем внимания. Почему их не развивать?» — сказал Назарбаев в ходе расширенного заседания правительства.

Он считает необходимым носить одежду, произведенную в Казахстане. «Вот здесь сидящие, все мы должны прийти в отечественных костюмах, ничего страшного нет», — сказал Назарбаев.

Minval.az