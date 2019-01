Венесуэла возле границ с Колумбией стягивает военные российские самоходные гаубицы 2С19 Мста-С. Об этом сообщает Defence Blog.

Как утверждает издание, действующий президент Венесуэлы опасается военного вторжения.

По его мнению, США могут перебросить выведенные из Афганистана и Сирии войска в Колумбию и создать угрозу Венесуэле.

Venezuela forces, including Russian made self-propelled howitzer 2S19 Msta-S, allegedly on the move towards Colombia border pic.twitter.com/GUAQMHCUwA

— Already Happened (@M3t4_tr0n) 27 января 2019 г.