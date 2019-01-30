Венесуэла возле границ с Колумбией стягивает военные российские самоходные гаубицы 2С19 Мста-С. Об этом сообщает Defence Blog.

Как утверждает издание, действующий президент Венесуэлы опасается военного вторжения.

По его мнению, США могут перебросить выведенные из Афганистана и Сирии войска в Колумбию и создать угрозу Венесуэле.


В то же время, представитель министерства обороны Колумбии заявил, что Богота не намерена предоставлять США военные базы под возможную операцию  в Венесуэле.

Minval.az