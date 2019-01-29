Европейский союз намерен увеличить предоставляемую Армении финансовую помощь в знак поощрения за успехи в развитии демократии и становлении верховенства права.

Как передает ТАСС, об этом во вторник в ходе брифинга с главой МИД Армении Зограбом Мнацаканяном, который транслировали местные новостные порталы, заявил еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан.

«У нас специальная бюджетная строка, предусматривающая увеличение помощи за успехи в развитии демократии и становлении верховенства права. Я осмеливаюсь заявить, что увеличение финансовой помощи является поощрением за процесс развития прошлого года», — отметил Хан, отвечая на вопрос журналиста, обусловлено ли увеличение помощи внутриполитическими изменениями в Армении.

Еврокомиссар в ходе визита в Ереван также встретился с премьер-министром Николом Пашиняном и президентом Арменом Саркисяном.

Minval.az