В Туркменистане уже довольно длительное время действует неофициальное правило, согласно которому мужчинам, не достигшим 40 лет, запрещается отращивать бороду. Периодически, по всей вероятности после устных распоряжений начальства, полицейские начинают отлавливать мужчин с бородой и требовать побриться.

Сейчас в Ашхабаде кампания по борьбе с бородами вновь активизировалась, пишет портал «Хроника Туркменистана».

Полицейские останавливают небритых молодых людей на улицах, забирают в участки и требуют сбрить бороду. Часто бывают случаи вымогательства взяток. Полицейские заявляют мужчинам, что отпустят их, только если они заплатят 100 манатов, иначе найдут причину выписать штраф. По неподтвержденным пока данным, в некоторых случаях в отделениях задержанные подвергаются избиениям и унижениям.

Останавливают также водителей автомобилей. Как рассказал корреспонденту «Хроники Туркменистана» один из задержанных, инспектор службы дорожного надзора полиции остановил его автомобиль и потребовал предъявить водительское удостоверение. Убедившись, что мужчине еще нет 40 лет, инспектор спросил почему он носит бороду и заявил, что это не разрешено («болонок»).

Водитель сказал, что он нигде не слышал и тем более не читал о подобном запрете. На что инспектор ответил, что незнание законов не освобождает от ответственности и потребовал ехать за ним в отделение полиции.

Там задержанному еще раз сообщили, что бороду можно отращивать только по достижении 40 лет и заставили идти в ближайшую парикмахерскую, чтобы ее сбрить.

– Пока не сбреешь бороду, удостоверение не получишь, – заявил дежурный офицер полиции.

Мужчине пришлось подчиниться. После этого водительское удостоверение ему вернули и отпустили.

По просьбе собеседника мы не можем назвать место и время задержания, а также номер полицейского участка.

Работающим мужчинам любого возраста, причем не только в государственных учреждениях и организациях, грозит увольнение, если они начнут отращивать бороды.

Достоверно о причинах запрета на ношение бороды неизвестно, по одной из самых распространенных версий власти видят в этом признак принадлежности мужчин к исламистским течениям.

Minval.az