Армения заинтересована в проведении через территорию страны транзитного газопровода, в том числе и из России, сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью телеканалу РБК.

Так, он ответил на вопрос о том, не планирует ли Армения присоединиться к странам, которые выступают за снижение энергозависимости от России и рассматривают такие проекты, как «Северный поток — 2», в качестве угрозы для собственной безопасности.

«К сожалению, в Армении сейчас не строится «Северный поток — 2″. А мы заинтересованы, чтобы в нашей стране тоже строили какой-то транзитный трубопровод, который бы транспортировал, например, газ или нефть из точки А в точку Б. Поэтому мы очень заинтересованы такими проектами», — сказал Пашинян, передает ТАСС.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Стоимость строительства оценивается в €9,5 млрд, запуск ожидается до конца 2019 года. Оператор проекта строительства газопровода — компания Nord Stream 2 AG, единственным акционером которой является «Газпром».

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