«Согласно подписанному президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым новому указу, наследники военнослужащих-шехидов, получившие право на единовременную выплату, уже могут направлять обращения посредством электронной системы».

Как сообщает Report, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Азебайджана Сахиль Бабаев.

Он сказал, что согласно указу, имена 2264 военнослужащих уже отражены в электронной системе: «Работы в связи с наследниками 461 полицейского-шехида будут завершены в очень короткие сроки, то есть в течение недели, и через неделю они также смогут направлять обращения посредством электронной системы».

По словам С.Бабаева, до конца 2019 года исполнение обоих указов будет завершено, осуществлены все выплаты: «Из 12268 наследников шехидов, которые должны получить единовременную выплату, 3100 ее уже получили. Оставшиеся 9169 наследники шехидов получат выплаты в этом году. Обрабатывая в месяц документы 1000 наследников, мы планируем за 9-10 месяцев завершить выплаты».

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