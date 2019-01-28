В «Формуле-1» опровергли появившиеся слухи о том, что владелец серии американская компания «Liberty Media» готова продать акции «Королевских гонок».

Издание Johnwallstreet сообщает, что «Liberty Global» готова избавиться от части своих акций в «Формуле-1» всего через три года после приобретения основного пакета акций.

«Менее чем через три года после того, как «Liberty Global» приобрела «Формулу-1», компания ищет варианты, по которым они могут уменьшить долю в гонках», — говорится в статье.

«GrandPrix247» попросил пресс-службу «Формулы-1» прокомментировать слухи. В ответ в пресс-службе указали на серьезную ошибку в статье.

«Формула-1 контролируется «Liberty Media», а не «Liberty Global», — заявили в «Формуле-1», добавив, что по этой причине предположения о продаже не могут «рассматриваться всерьез».

Minval.az