Дети города Сибая (Республика Башкортостан) вынуждены ходить играть на улицу в противогазах, чтобы не оказаться под воздействием смога, окутавшего город еще в ноябре 2018 года. Об этом пишет российский интернет-портал Proufu.ru и в качестве доказательства прилагает соответствующее видео.

По мнению издания, родители выбрали такую «униформу», чтобы дать возможность своим отпрыскам проводить время на улице и при этом не попадать под воздействие вредных выбросов. «Бедные дети! Бедный народ!» — комментируют ролик жители города.

Жители Сибая начали жаловаться на проблемы со здоровьем из-за смога в ноябре. В середине января власти города начали выдавать местным жителям активированный уголь и медицинские маски. Также в Сибае решили задействовать две вентиляционные установки для разгона смога.

Minval.az