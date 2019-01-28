Глава Чечни Рамзан Кадыров высказался о поражении российского бойца смешанного стиля (MMA) Федора Емельяненко от американца Райана Бейдера в финале Гран-при Bellator в тяжелом весе, передает «Советский спорт».

«Я глубоко опечален поражением Емельяненко. Но самое обидное, как легко он проиграл Бейдеру из США. Оказался в нокауте спустя 35 секунд после начала боя. Не надо быть экспертом в области смешанных единоборств, чтобы понять: Федор Емельяненко оказался не готовым к бою.

Некогда грозный «Последний Император» выглядел совершенно беспомощно. И я не нахожу в этом ничего удивительного. В последнее время он больше занимался политикой и саморекламой, чем спортом. И в результате разочаровал миллионы болельщиков в разных уголках мира. В том числе и меня», — написал Кадыров в телеграм-канале.

Политик пригласил бойца на сборы в клуб «Ахмат».

«Хочу пригласить Емельяненко на сборы в «Ахмат», на беспочвенную критику которого он ранее потратил столько драгоценного времени, вместо того, чтобы усиленно тренироваться и готовиться к поединкам. Но это в прошлом. А сегодня двери клуба «Ахмат» перед Федором Владимировичем открываются настежь.

Я обещаю, что в бойцовском зале ему будет не до разговоров. А самое главное — через некоторое время он будет достойно выглядеть в октагоне. Все-таки негоже человеку, который носит громкое имя Последний Император и является надеждой болельщиков, лежать на настиле спустя 35 секунд после старта поединка. Федор Владимирович, нужно предпринимать меры, не откладывая в долгий ящик. Клуб «Ахмат» готов пойти навстречу», — заключил Кадыров.

Minval.az