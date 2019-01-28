Банк Англии решил ответить отказом на заявку правительства президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которое попросило вернуть в страну находящиеся там золотые слитки на сумму $1,2 млрд. Об этом со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщает Bloomberg.

Соответствующее решение представители банка, по словам одного из собеседников агентства, приняли после того, как американские чиновники, в том числе госсекретарь Майк Помпео и советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон, лоббировали своих британских коллег помочь им «отлучить режим Мадуро от его зарубежных активов».

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