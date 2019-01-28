Глава Новханинского муниципалитета Шахин Тагиев выразил отношение к претензиям по поводу барельефа видного государственного деятеля Азербайджана Мамед Эмина Расулзаде.

Комментируя Report сложившуюся ситуацию, он отметил: «Работая над новым барельефом, мы посоветовались с несколькими людьми. Одни утверждали, что следует писать «Осноповоложник Азербайджанской Народной Республики», другие — «Азербайджанской Демократической Республики». Кто-то и вовсе сказал: «Один из основоположников Азербайджанской Демократической Республики». Поэтому этот вопрос весьма спорный. Всем прекрасно известна личность Мамед Эмина Расулзаде. Чтобы положить конец дискуссиям и спорам на эту тему, было решено выгравировать на барельефе надпись: «В 1884 году в этом доме родился Мамед Эмин Расулзаде». У Мамед Эмина Расулзаде много титулов, всех их не вместить в один барельеф…».

По словам Ш.Тагиева, надпись на прежнем барельефе тоже содержала ошибки: «Надпись на украденном барельефе тоже была неверной. Там было указано «Глава Азербайджанской Демократической Республики, создатель партии «Мусават». Это тоже неверно. Если бы не воровство прежнего барельефа, не возникло бы и споров. Тот барельеф был установлен в период власти НФА-Мусават».

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