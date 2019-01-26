«Белкоммунмаш» поставит в Азербайджан четыре электробуса большой вместимости модели Е321 для запуска пилотного электробусного маршрута в городе Гянджа в 2019 году, сообщили БЕЛТА в ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш».

В дальнейшем на базе ПО «Гянджинский автомобильный завод» планируется организация совместного сборочного производства. Соглашение о сотрудничестве стороны подписали во время визита на предприятие азербайджанской делегации во главе с мэром Гянджи.

ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш» — ведущий производитель наземного городского электрического транспорта в странах СНГ. На предприятии выпускаются троллейбусы, трамвайные пассажирские вагоны и электробусы нормальной и повышенной вместимости. Электробус, как и троллейбус, работает от электроэнергии, только она поступает не от контактной сети, а от установленных на борту накопителей на базе суперконденсаторов. Экономия электроэнергии при эксплуатации электробуса по сравнению с троллейбусом составляет 14%

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