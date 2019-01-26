Крупнейший китайский онлайн-видеосервис Bilibili в ближайшие дни начнет показывать семисерийный анимационный фильм-биографию Карла Маркса – философа, на политэкономическом учении которого был основан коммунизм.

Дунхуа – китайская разновидность аниме – произведено по заказу отдела пропаганды коммунистического союза молодежи Китая и правительственного центра по изучению марксизма. Сериал под названием «Лидер» приурочен к двухсотлетию со дня рождения Маркса, которое отмечалось в прошлом году.

В трейлере Маркс предстает в виде голубоглазого юноши с длинными темными волосами. В ролике также фигурируют жена Маркса Женни фон Вестфален и его соавтор и друг Фридрих Энгельс.

В пресс-релизе видеосервиса Карла Маркса называют великим человеком, чья идеологическая система, разрабатываемая в течение всей его жизни «пробудила спящий пролетариат по всему миру и глубоко повлияла на мировое историческое развитие». При этом он был «человеком из плоти и крови», говорится в пресс-релизе, и «его любовь к Женни, встретившая много преград, и дружба с Энгельсом, едва не упущенная, в конце концов стали легендой», передает svoboda.org.

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