Крупнейший китайский онлайн-видеосервис Bilibili в ближайшие дни начнет показывать семисерийный анимационный фильм-биографию Карла Маркса – философа, на политэкономическом учении которого был основан коммунизм.
Дунхуа – китайская разновидность аниме – произведено по заказу отдела пропаганды коммунистического союза молодежи Китая и правительственного центра по изучению марксизма. Сериал под названием «Лидер» приурочен к двухсотлетию со дня рождения Маркса, которое отмечалось в прошлом году.
В трейлере Маркс предстает в виде голубоглазого юноши с длинными темными волосами. В ролике также фигурируют жена Маркса Женни фон Вестфален и его соавтор и друг Фридрих Энгельс.
В пресс-релизе видеосервиса Карла Маркса называют великим человеком, чья идеологическая система, разрабатываемая в течение всей его жизни «пробудила спящий пролетариат по всему миру и глубоко повлияла на мировое историческое развитие». При этом он был «человеком из плоти и крови», говорится в пресс-релизе, и «его любовь к Женни, встретившая много преград, и дружба с Энгельсом, едва не упущенная, в конце концов стали легендой», передает svoboda.org.
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China produces Karl Marx Comic books to mark 200th anniversary of his birth / В Китае вышел комикс о Карле Марксе: https://ru.wikinews.org/?curid=208380 Cover of first comic book about Marx, Lingfengzhe (The Leader). Photo: Courtesy of Zhejiang Juvenile and Children’s Publishing House. #KarlMarx #Marx #Marxism #Lingfengzhe #Leader #comic #comicbook #book #China #Wikinews #RussianWikinews #КарлМаркс #Маркс #Марксизм #комикс #книга #Китай #Викиновости #РусскиеВикиновости