Сотрудники Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР) Азербайджана провели очередной рейд в связи с выбросами в атмосферу промышленных предприятий.

Причиной проведения рейда в металлоплавительном цехе по улице Матлаба Агаева в столичном поселке Кешля послужила жалоба проживающих на территории граждан в связи с выбросами и неприятным запахом из цеха.

Во время рейда проживающие на территории граждане попросили устранить возникшее беспокойство. Специалисты министерства, в свою очередь, заявили, что будут держать этот вопрос в центре внимания и примут необходимые меры в случае, если количество вредных выбросов в атмосферный воздух превысит допустимую норму, передает Report.

Представившийся полномочным представителям цеха мужчина оказал сопротивление сотрудникам МЭПР и прессы и помешал проведению осмотра территории цеха. После вмешательства сотрудников полиции сотрудникам МЭПР удалось проникнуть в производственную зону металлоплавительного цеха.

Как сообщили в МЭПР, после объявления результатов проведенного на территории мониторинга, в связи с данным цехом будут приняты меры в соответствии с законом.

Minval.az