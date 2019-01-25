Взятая в аренду азербайджанцами России мечеть «Инам» («İnam») в районе Отрадное Москвы, несколько дней назад закрывшаяся по техническим причинам, с сегодняшнего дня восстановила деятельность.

Как сообщает Report, она будет действовать как общая мечеть.

Отметим, что мечеть «Инам» была построена по инициативе экс-прокурора Баку Мамеда Гулиева и экс-президента Аяза Муталлибова. В этом деле им помогал друг из Средней Азии, предприниматель Рашид Беязидов.

Для строительства мечети Р.Беязидов предоставил один из принадлежащих ему участков. На данный момент мечеть считается частной собственностью Р.Беязидова.

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