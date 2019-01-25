26 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в некоторых местах будет туман. Временами усиливающийся северо-западный ветер во второй половине дня перейдет в юго-западный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 3-6, днем 7-10 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 4-6, днем 7-9 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 761 мм до 765 мм ртутного столба. Ночью относительная влажность составит 70-80%, днем 50-55%.

В районах Азербайджана преимущественно пройдет без осадков, местами будет туман. Западный ветер днем местами усилится.

Температура воздуха ночью составит от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 8-13 градусов тепла, в горах ночью ожидается от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем 4-8 градусов тепла.

Minval.az